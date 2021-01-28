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Komşular eve yedek anahtarla girdi! Öğretmenin cesediyle karşılaştılar...

DHA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 12:55 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 12:58

Batman'ın Gercüş ilçesinde öğretmen Feyzi Ekmen (55), bir süredir kendisinden haber alamayan komşuları tarafından evinde ölü bulundu.


Batman'da öğretmenin şüpheli ölümü... Olay, dün gece ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Osmaniye'de görev yapan ve bir süre önce izin alarak memleketine gelen öğretmen Feyzi Ekmen'den haber alamayan komşuları, yedek anahtarla evine girdi.
 
Ekmen'in yerde yüzüstü hareketsiz yattığını gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Ekmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli bulunan Ekmen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Batman Adli Tıp morguna götürüldü.
 
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Batman Gercüş Feyzi Ekmen
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