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Komşudan şok eden kamera sistemi! Anahtar deliğine...

09 Ekim 2021 Cumartesi - 7:32 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 7:47

İstanbul'da yaşadığı apartman dairesinin karşısında oturan komşusunun kapı deliğine kamera yerleştirerek kayıt yaptığını fark eden S.B, durumu yargıya taşıdı.


Evine gelen kişiler ile kapı açıldığında evinin içerisinin görüntülenerek kayıt altına alındığını belirten S.B. karşı komşusundan "evini gözetlediği" gerekçesiyle şikâyetçi oldu.
 
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Kapısına kamera yerleştiren K.A., gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamasıyla yargılanan K.A., kamerayı güvenlik amacıyla kapısına yerleştirdiğini, amacının komşunun evini gözetlemek olmadığını belirtti. Yapılan yargılama sonrasında K.A. hakkında beraat kararı verildi. İtiraz üzerine kararı değerlendiren Yargıtay, dışarıdan fark edilmeyen, karşı komşunun evine girip çıkanları görüntüleyebilen kamerayı gözetleme deliğine kuran daire sakininin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsini istedi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, dava dosyasını ilgili mahkemeye geri gönderdi.

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