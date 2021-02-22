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Komşuda mutasyon alarmı! Tehlikeli seviyeye ulaştı

AA |  22 Şubat 2021 Pazartesi - 0:40 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 0:40

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, ülkede İngiltere varyantı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "tehlikeli ve endişe verici seviyeye" yükseldiği uyarısında bulundu.


Bakanlığın başkent Bağdat'taki binasında düzenlediği basın  toplantısında konuşan Temimi, "Geçen birkaç günde mutasyona uğramış Kovid-19  vakalarında ciddi bir artış yaşandı." dedi.
 
Hastanelere başvuran kişi sayısında dikkat çekici bir yoğunluk  olduğunu belirten Temimi, yükselen vaka sayılarının yanında, kritik durumdaki  hasta sayısında da önemli artış olduğunu vurguladı.
 
Tedbirlere uyun çağrısı
 
İngiltere kaynaklı mutasyona uğramış Kovid-19 vakalarındaki artışın  "tehlikeli ve endişe verici bir seviyeye" yükseldiğine dikkati çeken Temimi, tüm  Iraklıları alınan önlem ve tedbirlere tam olarak uymaya çağırdı.
 
Irak hükümeti, 18 Şubat'tan itibaren iki hafta boyunca 20.00 ile 05.00  saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı almıştı.
 
Karara göre, alışveriş merkezleri, kahvehaneler, kafe ve restoranlar  iki hafta boyunca kapalı olacak. Irak'ta tüm spor aktiviteleri de bir sonraki  duyuruya kadar iptal edildi.
 
Ülkede maske takılması da zorunlu hale getirildi.
 

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Irak koronavirüs Hasan Temimi
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