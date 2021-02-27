27 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.471 -1.13 EURO 8,9720 0.17
USD 7,4240 0.96 ALTIN 413,060 -1.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Komşuda alarm! Koronavirüsün yeni türü tespit edildi

AA |  27 Şubat 2021 Cumartesi - 17:55 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 17:55

İran Meclis Başkan Yardımcısı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Kadızade Haşimi, başkent Tahran yakınlarındaki Kazvin eyaletinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İran varyantının ortaya çıktığına dair kanıtlar olduğunu söyledi.


İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Koronayla Ulusal  Mücadele Kurulu, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlığında toplandı.
 
Toplantıda söz alan Kurul Üyesi Haşimi, ülkede Kovid-19'un yeni bir  varyantının ortaya çıkmış olabileceği uyarısında bulundu.
 
Haşimi, "Afrika, İngiliz ve California mutasyonlarının yanına İran  varyantı da eklenebilir. Elbette henüz bu kesin olarak ortaya konulmasa da Kazvin  eyaletinde ve çevresinde bu yeni varyantın varlığı hakkında kanıtlar mevcut."  ifadelerini kullandı.
 
Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Enformasyon Merkezi  Başkanı Kiyanuş Cihanpur ise ülkede Kovid-19'un "İran varyantı" denilebilecek  şekilde ciddi bir mutasyonlu türüne rastlanmadığını kaydetti.
 
Salgının başlangıcından bu yana ülkede 70'ten fazla mutasyon tespit  edildiğini aktaran Cihanpur, "Şu ana kadar bu mutasyonlar virüsün davranışında  önemli bir değişikliğe neden olmadı. Bu yüzden bunlara yeni varyantlar denilmesi  doğru değildir." dedi.
 
Cihanpur, İran'da İngiliz, Güney Afrika, Brezilya ve California  varyantları arasında yalnızca İngiliz varyantının tespit edildiğini belirtti.
 
İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonlu  türü 5 Ocak'ta İran'da da tespit edilmiş ve virüsün Irak'tan ülkeye girdiği  tespit edilince Tahran yönetimi 20 Şubat'ta Irak ile sınır kapılarındaki yolcu  geçişlerini durdurmuştu. Sağlık Bakanı Said Nemeki, mutasyonlu virüsün hemen  hemen ülkenin tamamına yayıldığını açıklamıştı.
 

ETİKETLER

İran Korona Tahran
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.