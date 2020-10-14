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Komşuda alarm! En yüksek seviyeye ulaştı

DHA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 17:57 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 17:57

İran'da corona virüs günlük can kayıpları ve vaka sayıları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.


Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte 4 bin 830 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu, 279 kişinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu. Hem günlük ölümlerin hem vaka sayılarının, salgının ilk tespit edildiği tarih olan 19 Şubattan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.
 
Bugünkü son verilerle birlikte ülkedeki toplam can kaybı 29 bin 349a ulaşırken, toplam vaka sayısı 513 bin 219a yükseldi.
 
GERÇEK RAKAMLAR DAHA FAZLA
 
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi,  ülkedeki gerçek ölüm sayılarının illerdeki duruma göre açıklanan rakamlardan 1,5 ila 2,2 kat daha fazla olduğunu söyledi.
 
BEŞ ŞEHRE ARAÇ KISITLAMASI GETİRİLDİ
 
Salgının etkisinin yüksek olduğu beş büyükşehir Tahran, İsfahan, Meşhet, Kerec ve Urumiyede  bu gece yarısından  başlamak üzere 3 gün boyunca araç giriş çıkışları için sınırlama getirildi. 
 

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