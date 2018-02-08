Komşu ülkeden YPG'ye füze desteği!
08 Şubat 2018 Perşembe - 17:23 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 17:37
Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na karşı ABD'nin silah ve askeri mühimmat desteği artarak devam etmişti. Terör örgütünün paylaştığı son fotoğrafla birlikte örgütün hangi ülkelerin silahlarını kullandığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Terör örgütü PYD/PKK yayımladığı son fotoğraflarda ellerindeki füzeleri görüntüledi. Daha önce ABD
ve Rusya
yapımı silah ve mühimmatların görüntülendiği terör örgütü bu sefer de İran
yapımı roketlerle boy gösterdi.
Türkiye'nin terör örgütüne yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na karşı çıkan Tahran yönetimi, yaptığı açıklamalarla başlatılan operasyonun durdurulmasını istemişti.