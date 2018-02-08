Komşu ülkeden YPG'ye füze desteği!

Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na karşı ABD'nin silah ve askeri mühimmat desteği artarak devam etmişti. Terör örgütünün paylaştığı son fotoğrafla birlikte örgütün hangi ülkelerin silahlarını kullandığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

