Komşu istismarının sonu ölümle bitti!

Balkona her çıktığında komşusu tarafından sözlü tacizlere maruz kalan genç kadın durumu eşine anlatınca komşu ikiliye felaketi yaşattı. Komşusunun eşini taciz etmemesi için konuşmaya giden genç adam çıkan tartışma sonucu merdivenlerden düşünce hayatını kaybetti. Eşini taciz ettiği komşusunu merdivenlerden iten şüphelinin müebbet hapsi isteniyor.

Olay İstanbul Eyüpsultan'da meydana geldi. 40 yaşındaki Ş.Y., balkonda çamaşır astığı sırada karşı apartmanda oturan 52 yaşındaki R.Ö.'de balkona çıkarak genç kadına ıslık çalıp şarkılar söylemeye başladı. Ş.Y., yaşadığı sözlü taciz sonrası evine girdi ancak R.Ö., genç kadın ne zaman balkona çıksa tacizde bulunmaya devam ediyordu.

KOMŞUSUNUN TACİZİNİ EŞİNE ANLATTI

Komşusu tarafından uğradığı sözlü tacizi kocası M.Y.'ye anlatan genç kadın duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. M.Y., ise balkona çıktığında R.Ö., bir daha tacizde bulunursa hemen gelip kendisini uyarmasını istedi. Genç kadın yine balkona çıktığında komşusu da kendi balkonuna çıkarak 'Hey yavrum hey' şeklinde genç kadına seslenerek taciz etmeye devam etti.

TACİZ ETTİĞİ KADININ KOCASINI MERDİVENLERDEN ATTI

Genç kadın yaşadığı tacizi eşine anlatınca ikili evden çıkarak komşularının ikametine gitti. M.Y., tacizci komşuya eşinden uzak durmasını bir daha laf atmamasını söyledi ancak ikili arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında R.Ö., M.Y.'yi merdivenlerden aşağıya itti. M.Y., düştüğü yerde hareketsiz yatınca eşi Ş.Y., ambulansı arayarak yardım istedi.