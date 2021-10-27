Komiser yardımcılığı sınavı ne zaman? Komiser yardımcılığı sınav giriş yerleri belli oldu!

Polis Akademisi Başkanlığı, PAEM eğitim sonu sınavı ile ilgili açıklama yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacakların sınav tarihi ve yerleri belli oldu. Peki, Komiser yardımcılığı sınavı ne zaman? İşte detaylar...
KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?
Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
“Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” 03/06/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu kapsamda Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde çeşitli nedenlerle işlemleri tamamlanan (sağlık, ders ve sınav işlemleri, mahkeme kararı vb.) öğrencilere Eğitim Sonu Sınavı yapılacaktır. Söz konusu sınav 10 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olup, sınava girecek öğrenciler kendilerine tebliğ edilen günde ve yerde sınava katılacaklardır.
Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur."
KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurular ekranından öğrenebilecek.