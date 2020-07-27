Kombine estetik operasyon nedir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, kombine estetik operasyonlar ile birden fazla estetik sorunun giderilebileceğini belirtti.

Bazı durumlarda hastaların yüzlerinde ya da vücutlarında iyileştirmek istedikleri birden fazla estetik problemleri olabilir. Tek bir operasyonla birden fazla sorunundan kurtulmak isteyebiliyorlar. Bunun için kişinin genel sağlık durumunun yerinde olması gereklidir. Burun estetiği ile diğer yüz gençleştirme operasyonları ya da meme estetiği ile bölgesel incelme sağlayan liposuction teknikleri bir arada uygulanabilir.

Kombine yüz estetikleri

Aynı operasyonda burun ile göz kapağı estetiği önerilebilir çünkü burun ile gözler estetik uyum açısından birbirini destekler. Ayrıca burun ile çene estetiği de yüz uyumunu destekleyen bir denkleme sahiptir. Yüzün en merkezi özelliği olan burun bu denklemde en önemli role sahiptir. Kişinin ihtiyacına göre burun estetiği prosedürü ile göz kapağı estetiği, çene estetiği, elmacık kemiği ya da dudak dolgusu estetiği birleştirilebilir.

Kombine prosedürlerin temel faydaları, anestezi ve ameliyathane masraflarının bir kez ödenmesi ayrıca sadece bir kez iyileşme dönemine ihtiyaç olması, kişinin hayatının daha az kesintiye uğraması ve çok daha etkili bir estetik sonuç elde edilebilmesidir.

Kombine vücut estetikleri

Meme estetiği ile bölgesel incelme prosedürleri de birleştirilebilir. Özellikle karın düzleştirme ya da germe, popo şekillendirme estetikleri vücudun genel görünümünü tek seferde iyileştirmeye yardımcı olabilir. Kombine estetik operasyonlarında cerrahi ve cerrahi olmayan teknikler bir arada uygulanabilir. Gençleştirme ve yeniden şekillendirme estetikleri yüzün ve vücudun genel görünümünü iyileştirmek için bir arada uygulanabilir.

Bunun için alanında uzman bir estetik cerrah ve tam donanımlı bir hastanenin seçilmesi çok önemlidir. Kişinin genel sağlık durumu değerlendirilmeli ve kombine estetik operasyonlar için uygunluğu kontrol edilmelidir.

Kombine estetik operasyonlarda 3D tasarım ve 3D görüntüleme teknolojilerinin kullanılması operasyonun sonuçlarının başarısı ve hasta memnuniyetinin artmasını sağlayabilir. Hasta tasarım sürecine dahil olarak beklentilerini cerrahına çok daha net bir şekilde iletebilir. Ayrıca bu teknolojiler hastanın ameliyat sonrası görünüm endişelerinden kurtulmasına da yardımcı olabilir.