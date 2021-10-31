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KOMBASSAN'ın kurucusu Haşim Bayram hayatını kaybetti

AA |  31 Ekim 2021 Pazar - 19:41 | Son Güncelleme : 31 10 2021 - 19:41

KOMBASSAN Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Haşim Bayram, bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Konya'da özel bir hastanede tedavi gören Bayram, durumu ağırlaştığı  için yoğun bakıma alındı. 70 yaşındaki Bayram, yapılan müdahalelere rağmen  kurtarılamadı.
 
Bayram'ın cenazesi yarın Hacıveyis Camisi'nde öğle namazını müteakip  kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.
 
Haşim Bayram'ın eşi Emine Bayram'ın da 23 Ekim’de Kovid-19 nedeniyle  hayatını kaybettiği öğrenildi.
 
Haşim Bayram, 1951 yılında Karaman'da doğdu. İlköğretimi Karaman'ın  Kazımkarabekir ilçesinde okuyan Bayram, orta öğretimi Konya'nın Akşehir ilçesinde  tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde yüksek öğrenim yapan Bayram,  Anadolu'nun çeşitli okullarında öğretmenlik yaptı.
 
1989 yılında KOMBASSAN Holding'i kuran Bayram, uzun süre holdingin  yönetim kurulu başkanlığını yaptı.
 

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KOMBASSAN Holding Haşim Bayram Kovid-19
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