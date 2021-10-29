29 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 0.18 EURO 11,1550 0.06
USD 9,5730 0.48 ALTIN 551,850 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Komandolardan kaçamadılar! 4 terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  29 Ekim 2021 Cuma - 15:01 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 15:31

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.

ETİKETLER

MSB Pençe Yıldırım PKK YPG
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.