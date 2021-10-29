MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi" denildi.
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Komandolardan kaçamadılar! 4 terörist etkisiz hale getirildi
DHA | 29 Ekim 2021 Cuma - 15:01 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 15:31