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Komandolar hedefi yerli simülatörle vuracak

AA |  18 Nisan 2021 Pazar - 16:04 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 16:04

HAVELSAN tarafından geliştirilen, güvenlik güçlerinin görüş ve önerileriyle etkinliği artırılan Keskin Nişancı Simülatörü ilk olarak Isparta Dağ Komando Okulunda hizmete girecek.


Türk savunma sanayisi bünyesinde yazılım tabanlı çözümler sunan  HAVELSAN, güvenlik güçlerinin eğitim ihtiyacını karşılayan teknolojik ürünler  geliştiriyor.
 
Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki birçok platform  için simülatörler üretip kullanıma sunan HAVELSAN, güvenlik güçlerinin  ihtiyaçları doğrultusunda Keskin Nişancı Simülatörü'ne imza attı.
 
Simülatör, keskin nişancı eğitimine yeni başlayan personelin, gerçek  mühimmat kullanmadan, nişan alma, mesafe tayini, dürbün ayarlama ve atış  tekniklerini bir eğitim ortamında gerçek ekipman ile uygulamasına imkan veriyor.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HAVELSAN, meskun mahal  operasyonlarıyla beraber ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak için kısa sürede  Keskin Nişancı Simülatörü'nü geliştirdi. Simülatör, geçen sürede güvenlik  güçlerinden alınan geri dönüşlerle daha da etkinleştirildi. Simülatör ilk olarak  Isparta Dağ Komando Okulunda kullanılacak.
 
Gerçek silah ve ekipmanla farklı senaryolar
 
Gerçek bir balistik model uygulayarak eğitimde kullanılabilecek bir  ürün üzerinde çalışan HAVELSAN, simülasyondaki senaryoları iyileştirdi ve  kullanıcının istediği senaryoları sisteme entegre etti.
 
Simülatör sayesinde keskin nişancı temel eğitimleri çok daha kolay ve  maliyet etkin şekilde gerçekleştirilebilecek. Atış eğitimleri halihazırda  ?500-600? metrelik mesafelerde yapılabiliyor. Keskin nişancı eğitimleri için ise  güvenliği alınmış çok daha uzun mesafelerde ve geniş bir alanda (2-5  kilometrekare) güvenlik çemberi oluşturulması gerekiyor. Keskin Nişancı  Simülatörü bu ihtiyacı bertaraf ederek, gerçek silah ve ekipmanla istenilen  çevresel faktörler ve senaryolarda güvenli bir eğitim yapılabilmesine olanak  veriyor.
 
Simülatörü kullanan kişi günün farklı saatleri, farklı rakımlar,  farklı hava koşullarında temel eğitimini kapalı bir alanda etkin şekilde  alabiliyor.
 
Sınırlı sayıda üreticiden zor temin ediliyor
 
Dünyada çok fazla keskin nişancı eğitim simülatörü bulunmuyor.  HAVELSAN'ın çözümü, bilinen ürünlerden gerçek ekipman ve gerçek balistik model  kullanımı dolayısıyla ayrışıyor. Gerçek ekipman kullanımı sayesinde eğitimin  hassasiyeti ve deneyimin gerçeklik düzeyi üst seviyeye çıkıyor.
 
Bu tür sistemler sınırlı sayıda üreticiden oldukça zor şekilde temin  ediliyor. Temin edilen ürünler ise ihtiyaca cevap vermekten uzak nitelikte  bulunuyor.
 
Simülatör, gerçekçi 3B görüntüler, özel dürbün seçeneği gibi teknik  özellikler taşıyor. Senaryo üretme ve kaydetme, bilgisayar kontrollü güç  oluşturulması kabiliyetlerine sahip simülatör, istenilen tüm mesafelerde eğitim  uygulama imkanı sunuyor.
 

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