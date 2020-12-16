Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
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Komandolar harekete geçti hepsi öldürüldü!
DHA | 16 Aralık 2020 Çarşamba - 10:25 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 10:25