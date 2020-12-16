16 Aralık 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.404 0.59 EURO 9,5050 -0.29
USD 7,8100 -0.33 ALTIN 466,200 -0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Komandolar harekete geçti hepsi öldürüldü!

DHA |  16 Aralık 2020 Çarşamba - 10:25 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 10:25

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
 

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanlığı PKK komando
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.