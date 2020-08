Kolon kanserinde karaciğer metastazı riskine dikkat

Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, dünyada her yıl 2 milyona yakın kişinin yakalandığı kalın bağırsak kanserlerinin akciğer ve meme kanserinden sonra en sık görülen ve tüm kanserlerin yüzde 10’unu oluşturduğunu belirterek “Karaciğer kanserleri ise sıralamada 6’ncı sırada yer alır ve tüm organ kanserlerinin yaklaşık yüzde 5’ini oluşturur. Dünyada her yıl yaklaşık 10 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açan kansere bağlı ölümler kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümleri takiben ikinci en sık ölüm nedenidir. Kansere bağlı ölümler açısından kolon ve rektum kanserleri akciğer kanserinden sonra dünyada 2’nci sırada yer alırken mide kanserinin ardından karaciğer kanserine bağlı ölümler ise 4’üncü sıradadır. Her yıl 800 bin civarı insan kolon bir o kadarı da karaciğer kanserinden hayatını kaybetmektedir” dedi.

“METASTAZIN TEKRARLAMA RİSKİ ÇOK YÜKSEK”

Kalın bağırsak kanserlerinin en sık metastaz yerinin karaciğer olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yaprak, şöyle devam etti: “Bunun altında yatan neden karaciğerin vücudun en büyük ve en fazla kanlanan organ olması ve tüm bağırsaklardan kalbe kan geri dönüşünün karaciğer içinden sağlanmasıdır. İlk tanı konulduğunda hastaların yüzde 15-20 kadarında eşzamanlı karaciğer metastazı vardır. İlerleyen zamanlarda gelişenleri de topladığımızda kolon ve rektum kanserli hastaların yaklaşık olarak yüzde 50’sinde hayatın bir döneminde karaciğer metastazı gelişir. Bir kez metastaz gelişip ameliyat olan hastalarda metastazın tekrarlama riski de 2 yıl içinde yüzde 50’dir. Tekrarlamanın kimde olacağını tahmin etmek imkânsız olmakla birlikte karaciğerde çok sayıda metastaz gelişen, büyük metastazları olan, ilk kalın bağırsak ameliyatında lenf bezlerine kanser sıçramış olan, CEA düzeyi yüksek olan ve metastazların ilk 1 yılda çıktığı hastalarda tekrarlama riski daha yüksektir.”

KOLON KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Yaprak, kalın bağırsak kanserlerinin kolonoskopi taraması ile tanı konulabilen kanserler olduğuna değinerek şu bilgileri verdi: “Erken dönemde saptandıkları zaman ortalama 5 yıllık yaşam süresi yüzde 90'a yaklaşmaktadır. Bu yüzden erken teşhis çok önemlidir. Ailesel risk faktörü olanlarda çok daha erken taramalara başlanmakla beraber en geç 50 yaşında tarama amaçlı kolonoskopi gereklidir. Kolon kanseri tanısı almış ve ameliyat olmuş hastalarda onkoloji kontrollerinin ve karaciğere yönelik düzenli taramaların yapılması metastazların erken saptanmasında hayati önem taşır. Karaciğer metastazlarında tedavi seçenekleri arasında cerrahi, girişimsel radyoloji ve kemoterapi gibi tedaviler vardır. Bu yüzden tedavi bu konuda deneyimli karaciğer cerrahları, girişimsel radyoloji uzmanları ve onkologların içinde bulunduğu bir ekip tarafından yönetilmelidir.”

“GÜNCEL CERRAHİ YÖNTEM ALPPS”

Prof. Dr. Yaprak, tedavi yöntemlerine ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu: “Her hastada gerekmemek ile birlikte eskiden çok büyük boyutta ya da sayıda kansere sahip ve ameliyat edilemeyen birçok hastayı 2 aşamalı cerrahi olarak özetleyebileceğimiz ALPPS yöntemi sayesinde ameliyat edilebilir hale getirdik. Bunun yanında girişimsel radyoloji tarafından kanserli bölgeye anjiyo ile damardan kemoterapi verilmesi ve kanserin kanlanmasının engellenmesi olan ‘kemoembolizasyon’ veya nükleer kürecikler verilmesi olan ‘radyoembolizasyon’ tedavilerinin uygulanması veya dışarıdan iğne ile yakma tedavisi olan ‘mikrodalga ablasyon’, cerrahi uygulanamayacak hastalarda çok başarılı sonuçlar veriyor. Bazı hastalarda ise girişimsel radyoloji ile beraber ameliyata girip cerrahi ile ablasyonu kombine uygulamaktayız. Onkoloji yönünden ise yeni nesil kemoterapi ilaçları eskiye göre son derece daha iyi sonuçlar sergiliyor.”