Kolon kanserinde 50 yaş sonrası risk altında

Kalın bağırsağın iç yüzeyinde görülen kanserlere kolon kanseri, son 15-20 santimetrelik bölümünde görülen kanserlere ise rektum kanseri adı verildiğini, her iki kanser türüne de kolorektal kanserler denildiğini söyleyen Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Deniz Atasoy, önemli uyarılarda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre kolorektal kanserlerin Türkiye’de en çok görülen ilk 5 kanser türü arasında yer aldığını anlatan Doç. Dr. Deniz Atasoy, "Tüm kanserler arasında kolon kanseri üçüncü sırada yer almakta. Kolorektal kanserler her 20 kişiden birinde görülebilir. Genetik faktörler, yaşam tarzı, çevresel etkiler, hareketsiz yaşam, işlenmiş gıdaların çokça tüketimi, kırmızı et, alkollü içecek tüketimi ve obezite gibi nedenler kolorektal kanser riskini artırır. Kolorektal kanserler erken teşhisle önlenebilir" dedi.