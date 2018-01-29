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Kolombiya’daki bombalı saldırıyı ELN üstlendi

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 5:02 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 5:02

Kolombiya’nın Barranquilla kentindeki polis merkezine düzenlenen ve 5 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üstlendi.


Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, ELN bir bildiri yayınlayarak, ülkenin kuzeyinde, Karayip kıyılarındaki Barranquilla kentinde polisleri hedef alan bombalı saldırıyı üstlendiğini duyurdu.
 
Bildiride, örgütün "Ülkedeki çatışma ortamından siyasi bir çözümle çıkılabilmesi için müzakereye açık olduğu" da belirtildi.
 
Barranquilla kentinde polisleri hedef alan bombalı saldırıda 5 polis  hayatını kaybetmiş, 16'sı polis 41 kişi yaralanmıştı.
 
Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, saldırının düzenlendiği şehre  gitmiş ve hastanedeki yaralıları ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada "Bu hain  ve korkak saldırı cezasız kalmayacak. Terörizm bize boyun eğdiremeyecek."  ifadelerini kullanmıştı.
 
Ülkede 48 saat içinde düzenlenen ve 7 polisin can verdiği bombalı  saldırılarda, 21'i polis 48 kişi de yaralanmıştı.
 
Hükümet ile ELN arasındaki görüşmeler ve ateşkes bitmişti
 
ELN, 102 gün süren çift taraflı ateşkesin bitmesinin ardından ülkenin  bazı bölgelerinde saldırılar gerçekleştirmiş, petrol boru hatlarını hedef  almıştı.?
 
Devlet Başkanı Juan Manuel Santos bu gelişmeler üzerine örgütle  yürütülen barış görüşmelerinin beşinci turu için Ekvador'da bulunan müzakere  heyetine ülkeye dönmesi talimatı vermişti.?
 
Santos, birkaç gün önce ise Başmüzakereci Gustavo Bell'i yeniden  Ekvador'a gönderdiğini sosyal paylaşım hesabından duyurmuştu.
 
Birleşmiş Milletlerin (BM) görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik  çağrılarını hatırlatan Santos, Bell'in, Ekvador'da "ELN ile yapılacak  müzakerelerin devam ettirilmesine imkan sağlayacak bir ateşkes ihtimalini"  değerlendireceğini vurgulamıştı.
 

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