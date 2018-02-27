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Kolombiya'da tek taraflı ateşkes

AA |  27 Şubat 2018 Salı - 9:44 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 9:59

Kolombiya'da saldırılarına devam etmesi nedeniyle hükümetin barış görüşmelerine son verdiği Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), ülkede gelecek yapılacak kongre seçimlerinden dolayı ateşkes ilan edeceğini açıkladı.


ELN'nin internet sitesi ve sosyal paylaşım hesaplarındaki bildiride,  11 Mart Pazar günü yapılacak Senato ve Temsilciler Meclisi seçimlerinden dolayı  örgütün, 9-13 Mart tarihlerinde tek taraflı ateşkes uygulayacağı duyuruldu.
 
Bildiride ayrıca Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a da barış  görüşmelerinin beşinci turunun başlaması için bir tarih belirlemesi çağrısı  yapıldı.
 
Kolombiya hükümeti ile ELN arasındaki ateşkes 9 Ocak'ta sona ermiş ve  örgütün saldırılarına yeniden başlaması nedeniyle taraflar arasında aynı gün  Ekvador'un başkenti Quito'da başlanması öngörülen görüşmeler Santos tarafından  iptal edilmişti.
 
Hükümet, ELN ile yeniden görüşme yolları aramış fakat örgüt  saldırılarına ara vermemişti.
 
Geçen ayın son günlerinde ülkenin kuzeyindeki Barranquilla kentinde  bir polis merkezini hedef alan ve 5 güvenlik görevlisinin öldüğü saldırılar  nedeniyle ipler tamamen kopmuştu.
 
Quito'da dört turu tamamlanan ve çift taraflı ateşkes ile sonuçlanan  önceki görüşmeler ise Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın  gözlemciliği ve garantörlüğünde yürütülmüştü.?? Nüfusu 48 milyonu aşan Latin  Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine  yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine  neden olmuştu.
 
  
 

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