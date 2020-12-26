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Kolombiya'da Noel kutlamalarında 8 kişi öldü

AA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 8:33 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 8:33

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Noel kutlamalarında 8 kişinin cinayete kurban gittiği bildirildi.


El Tiempo gazetesinin haberine göre, Bogota'da Noel kutlamaları  esnasında kentin çeşitli yerlerinde 8 kişi cinayet sonucu hayatını kaybetti.
 
Yetkililer, cinayet oranında geçen yılki Noel'e kıyasla yüzde 76  oranında düşüş olduğnu belirtti.
 
Ayrıca Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında  sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen kuralları ihlal eden 1202 kişiye ceza  kesildi.
 
Öte yandan ülke geneli sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle  Kolombiyalılar bu yıl Noel kutlamalarını evlerinde geçirdi.
 
50 milyon nüfuslu ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 550 binin  üzerinde.

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