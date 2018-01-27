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Kolombiya'da bombalı saldırı: 4 ölü

aa |  27 Ocak 2018 Cumartesi - 22:38 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 22:38

Kolombiya’nın Barranquilla kentindeki bir polis merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 4 polis hayatını kaybetti.


Ülkenin kuzeyinde, Karayip kıyılarındaki Barranquilla şehrindeki polis  istasyonunu hedef alan bombalı saldırıda 4 polis yaşamını yitirirken 17'si polis  42 kişi de yaraladı.
 
 Polislerin görev yerlerine gitmeden önce istasyonun bahçesinde  toplandıkları anda meydana gelen patlamada 4 polis öldü.
 
Kolombiyalı yetkililerden saldırının bir terör örgütüyle bağlantılı  olup olmadığına dair bir açıklama henüz yapılmadı.
 
 Emniyet Genel Müdürü General Jorge Nieto, ülke basınına verdiği  demeçte soruşturmanın devam ettiği ve saldırının failleriyle ilgili bir bilgi  verilmesi için henüz erken olduğu değerlendirmesinde bulundu.
 
Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ise sosyal medya hesabından yaptığı  açıklamada saldırıyı kınarken, sorumluların yakalanması için gerekenin  yapılacağını ifade etti.
 
 Öte yandan Kolombiya basınındaki haberlerde saldırının ardından  yürütülen operasyonlarda bir kişinin gözaltına alındığı ve sorumluların  yakalanması için 50 milyon peso ödül konulduğu belirtildi.
 
  
 
  
 

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Kolombiya bomba saldırı
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