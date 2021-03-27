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Kolombiya’da bomba yüklü araçla saldırı: 17 yaralı

AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 8:33 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 8:33

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca yönetim bölgesinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 17 kişinin yaralandığı bildirildi.


Cauca'ya bağlı Corinto ilçesinde, belediye binası yakınında bomba  yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu çoğu belediye çalışanı çok sayıda kişi  yaralandı.
 
Yetkililer, olayın terör saldırısı olduğunu belirterek, 17 kişinin  yaralandığını dile getirdi.
 
Yaralılar, civardaki hastanelerde tedavi altına alınırken patlamanın  etkisiyle çevredeki evler ve iş yerleri büyük zarar gördü.
 
Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  saldırıyı kınayarak, "Terörizm korkakların silahıdır. Güvenlik güçlerine  suçluların bulunması için talimatları verdim. Nerede olursa olsun terörizmle  acımasızca mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
 
Öte yandan Savunma Bakanı Diego Molano Aponte güvenlik birimleriyle  saldırıyı görüşmek için bölgeye hareket edeceğini duyurdu.
 

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