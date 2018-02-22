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Köln'de başarılı Türk öğrenciler ödüllendirildi

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 21:05 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 21:10

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, konsolosluk bölgelerindeki başarılı Türk kökenli öğrencileri ödüllendirdi.


Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği adına Köln Başkonsolosluğu'nda  düzenlenen törende "Gymnasium" seviyesindeki lise eğitimine ilgiyi teşvik etmek,  başarılı Türk öğrenciler ile velilerinin örnek olması amacıyla liseyi iyi not  ortalamasıyla bitiren başarılı Türk öğrencilere sertifika takdim edildi.
 
Başkonsolos Erciyes, liseyi en iyi not ortalaması olan 1,0 ile bitiren  Esma Zeynep Kızılaslan ile 1,3 not ortalamasıyla bitiren Fırat Biradli'ya ayrıca  tablet bilgisayar hediye etti.
 
Köln Başkonsolosu Erciyes, ödül töreninde yaptığı konuşmada, eğitim  yaşamlarında çocuklarına destek veren ailelere teşekkür etti.
 
Almanya'daki Türk kökenli gençlerin hem Türkiye'nin hem de Almanya'nın  geleceği olduğunu vurgulayan Erciyes, "Eğitim de gençlere yapılabilecek en iyi  yatırım. Burada gençlere yapılan yatırım hem Türkiye'nin hem de Almanya'nın  geleceğine yapılan bir yatırımdır." dedi.
 
Erciyes, burada çift dilli yetişen gençlerin gelecekte Türkiye ile  Almanya arasında önemli bir köprü vazifesi göreceğinin de altını çizdi.
 
Ödül töreninde Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa  Gencer, öğrencilerin mezun olduğu okulların yöneticileri ile ödül alan  öğrencilerin aileleri de hazır bulundu.
 

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Türk öğrencilere ödül Ceyhun Erciyes Esma Zeynep Kızılaslan Fırat Biradli
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