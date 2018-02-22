Köln'de başarılı Türk öğrenciler ödüllendirildi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği adına Köln Başkonsolosluğu'nda düzenlenen törende "Gymnasium" seviyesindeki lise eğitim ine ilgiyi teşvik etmek, başarılı Türk öğrenciler ile velilerinin örnek olması amacıyla liseyi iyi not ortalamasıyla bitiren başarılı Türk öğrencilere sertifika takdim edildi.

Başkonsolos Erciyes , liseyi en iyi not ortalaması olan 1,0 ile bitiren Esma Zeynep Kızılaslan ile 1,3 not ortalamasıyla bitiren Fırat Biradli'ya ayrıca tablet bilgisayar hediye etti.

Köln Başkonsolosu Erciyes, ödül töreninde yaptığı konuşmada, eğitim yaşamlarında çocuklarına destek veren ailelere teşekkür etti.

Almanya'daki Türk kökenli gençlerin hem Türkiye'nin hem de Almanya 'nın geleceği olduğunu vurgulayan Erciyes, "Eğitim de gençlere yapılabilecek en iyi yatırım. Burada gençlere yapılan yatırım hem Türkiye'nin hem de Almanya'nın geleceğine yapılan bir yatırımdır." dedi.

Erciyes, burada çift dilli yetişen gençlerin gelecekte Türkiye ile Almanya arasında önemli bir köprü vazifesi göreceğinin de altını çizdi.

Ödül töreninde Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gencer, öğrencilerin mezun olduğu okulların yöneticileri ile ödül alan öğrencilerin aileleri de hazır bulundu.