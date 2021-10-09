Kolluk personelinin hizmetlerinden memnuniyet yüzde 20 arttı

Avrupa Birliği (AB) tarafından yerel ve ulusal ölçekte gerçekleştirilen 'Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyeti ve Güven Anketi'ne göre, Türkiye'de vatandaşların kolluk personelinin hizmetlerinden memnuniyet oranı 2015 yılına göre yüzde 20 arttı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; AB tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen 'İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi' projesinin 2 ve 3'üncü aşamaları kapsamında, yerel ve ulusal ölçekte 'Kolluk Kuvvetlerine Yönelik Vatandaş Memnuniyeti ve Güven Anketi' gerçekleştirildi. Polis ve Jandarma personelinin hizmetlerinden duyulan memnuniyet anket sonuçlarına yansıdı. Anket yerel ölçekte pilot 8 il ve 22 ilçede; ulusal ölçekte ise 28 il, 249 ilçe ve 540 mahallede uygulandı.

MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 20 ARTTI

Vatandaşların kolluk kuvvetlerine desteği yüzde 60,9’dan yüzde 73,2’ye yükselirken, kolluk kuvvetlerinin etkin olduğunu düşünen vatandaşların oranı 2015’e göre yüzde 19,9 artarak yüzde 78,8’e çıktı. Aynı proje kapsamında yürütülen 2015 anketine kıyasla kolluk personelinin vatandaşlar ile teması 5 kat artarken, vatandaşlar da polis ve jandarma hizmetlerinden yüzde 20 oranında daha fazla memnun kaldı.

Anket, önleyici kolluk hizmetleri oranında da artış yaşandığına işaret etti. Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğundaki genel kolluk personelinin sayısı 2015 yılına göre azalış gösterse de vatandaşlar ile temasta 5 katlık artış yaşandı. Vatandaşlar ile temasın artmasındaki nedenler arasında Covid-19 önlemleri kapsamındaki çalışmaların yanında Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardım faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülmesi de yer aldı.

HER ALANDA OLUMLU YÖNDE ARTIŞ

Vatandaşların kolluk personeliyle ilgili algısını ölçmek üzere gerçekleştirilen ankette halkın kolluk kuvvetlerine desteğinin yüzde 60,9’dan yüzde 73,2’ye yükselerek 2015 yılına oranla yüzde 12,3 arttığı görüldü. 2015 yılına göre; kolluk personelinin etkinliği yüzde 58,9’dan yüzde 78,8’e, kolluğun vatandaşlara adil davranma oranı yüzde 59,3’ten yüzde 69,1’e, vatandaşların kolluk personeline yardımcı olması oranı yüzde 56,7’lik orandan yüzde 73,5’e yükseldi. Vatandaşlar, kolluk personelinin hukuka uygun hareket ettiğini 2015’te yüzde 59,9’luk oranla düşünürken bu oranın 2020’de yüzde 71,4’e çıktığı görüldü. Genel ortalamada ise polis ve jandarmanın 2015’te yüzde 59,5’lik başarı oranının 13,2’lik artışla 2020 yılında yüzde 72,7’ye yükseldiği ortaya konuldu. Anket sonuçlarına göre; kolluk personelinin ikaz, uyarı ve yönlendirmelerine uyma oranı 2015’te 10 üzerinden 4,48 iken 2020’de 7,92 düzeyine yükselerek, yüzde 76,78’lik artış kaydetti.

EN ÇOK TEMAS KURAN İLÇE KADIKÖY

Anket kapsamında pilot seçilen 8 ilçeden 7’sinde 2020 yılında 2015 yılına göre kolluk personeliyle temas kuran vatandaşların sayısında artış gözlendi. İstanbul ’un Kadıköy ilçesinde 2015 yılında kollukla temas kuran vatandaşların oranı yüzde 10,5 seviyelerinde iken 2020 yılında bu oran 59,4’e yükseldi. 2020 yılında kollukla en fazla temas kuran Kadıköy’ü 55,5’lik oranıyla Çorlu ve 52,5’lik oranıyla Beşiktaş ilçeleri takip etti. Kolluk görevlileriyle en az temas kuran ilçeler ise Akçaabat, Çorlu ve Hekimhan olarak belirlendi.

SAYGILI DAVRANMA ORANINDA ARTIŞ