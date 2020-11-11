Kolej öğrencinin evine haciz yolladı

İstanbul Valiliğinin koronavirüs sebebiyle mesai saatlerini değiştirdiği, 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması getirdiği şu günlerde, Cihangir Okulları'ndan aileleri mağdur eden haciz işlemi tartışma yarattı. Polemikhaber'de yer alan habere göre kolej, okulların pandemi yüzünden kapalı tutulduğu, geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminden kalan taksit ödemeleri yüzünden, hukuk bürosu aracılığıyla haciz işlemi başlattı.
SADECE 5 BİN LİRA İÇİN
Bu duruma isyan eden veli İ.K. ''Geçtiğimiz dönemden 5 bin lira taksit borcumuz varmış, bu sabah kapımıza icra memurları dayanınca haberdar olduk. Hiçbir uyarıda bulunmadan memurlarla eve hacze geldiler'' dedi.
'BİRKAÇ GÜN BİLE MÜSAADE ETMEDİLER'
Okulun tavrına isyan eden anne 'Gerekirse konu komşudan borç alın 5 bin liramızı verin gidelim' dediğini anlattı.
Öfkeli anne ''Cüzdanımdaki bin lirayı verip avukatları gönderebildim. Kalanı birkaç gün içinde vereceğimi beyan ettim. Öğrencisine müşteri gibi davranan okulu ve bu anlayışı kınıyorum' dedi.