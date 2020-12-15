Kolay para kazanmak isteyen erkekleri avlıyorlar

Kolay yoldan para kazanma arzusundaki erkekleri ‘jigolo’ yapma vaadiyle dolandıran çete, temmuz ayında polis operasyonuyla çökertilmişti. O günlerde hız kesen şikâyetler, son dönemde yine çığ gibi arttı.Kolay yoldan para kazanma arzusundaki erkekleri ‘jigolo’ yapma vaadiyle dolandıran çete, temmuz ayında polis operasyonuyla çökertilmişti. O günlerde hız kesen şikâyetler, son dönemde yine çığ gibi arttı.

İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette kurduğu jigolo sitelerinde “10 bin TL kazanmak ister misiniz?” ilanları veren çeteyi belirlemişti. 10 çağrı merkezi kuran çetenin çalışanları, başvuranlara gold ve VIP seçenek sunuluyor, bin ile 5 bin TL arasında üyelik parası alınıyor, kadınlarla buluşamayanlar üyeliği iptal etmek istediklerinde ‘cayma’ bedeli isteniyordu. Bazılarından da parasını FETÖ hesabına yatırdığı söylenerek kurtarma vaadiyle yeni paralar alınmıştı. Polisin düzenlediği operasyonda çete elebaşı Ç.Ö’nün de arasında bulunduğu 14 kişi tutuklanmış, 304 bin TL, 7 bin dolar , 259 cep telefonu ele geçirilmişti. 11 lüks araca da el konulmuştu. Dijital verilerde dolandırılan yaklaşık 5 bin kişinin ismine ulaşılmış, 15 milyon TL’nin üzerinde vurgun yapıldığı belirlenmişti.

İHBARLAR YENİDEN ARTTI

Geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen operasyonun ardından internet siteleri ve Emniyet’e yapılan şikâyetler bitme noktasına gelmişti. Yakın dönemde hem internet hem de polise yapılan isimsiz ihbarlarda büyük bir artış yaşanmaya başladı. Dolandırılan erkeklerin büyük çoğunluğu da internet üzerinde rumuz isimlerle yazılar yazarak dolandırıldıklarını belirterek yardım isterken, bazıları da arkadaşlarının şaka amaçlı kendilerini sitelere üye yaptıklarını, mağdur olduklarını belirterek yardım talebinde bulunuyor. Bazı erkekler ise jigolo reklamlarının sosyal medya platformlarında yoğunlaştığını, bu reklamlara girerek üye olduklarını belirterek, bu reklamlara kısıtlama getirilmesini istiyor. Polis artan ihbar ve şikâyetler üzerine yeniden çalışma başlattı.

POLİSE GİDEMİYORUM

İşte internette şikâyet sitelerine rumuz isimlerle yazanlardan bazıları:

- Ferruh: Jigolo üyelik sitesi ve karşılığında sadece üyelik bedeli 400 ve komisyon 1000 TL ödetiyorlar. ‘5000 lira alacaksın’ diyerek kesinlikle söyledikleri gibi değil. Aldıkları parayı geri ödemiyorlar.

- Onur: Ben Twitter ’da bir rastgele ‘jigolo olmak ister misiniz’ diye bir reklama tıkladım. 300 TL para yatırmamı istediler. Yatırdım. ‘Geri onaylanmasını bekliyorum’ dedi. Şu an hâlâ bekliyorum. Ailemin öğrenmemesi için polise gidemiyorum.

- Kuray: Sadece öylesine başvurduğum site sabah aradı, anlamadım ne dediklerini ve iptal etmek istediğimi söyledim. 400 TL ücret istediler. ‘Ardından 780 TL daha yatırın size 400 TL’nizi geri vereceğiz’ dediler. Ardından ‘1630 TL daha yatırın size toplam olarak 2000 TL’nizi geri vereceğiz’ dediler. 400+780 maalesef yatırdım.

- Ata: Maddi sıkıntılar yüzünden jigolo olmaya karar verdim ve bu ajans karşıma çıktı. Büyük bir yanlış yaptığımı iş işten geçtikten sonra anladım toplamda 4400 TL param gitti. Hepsi Twitter’a doluşmuşlar.

- Ümit: 800 TL ile ‘jigolo kaydınız oluşturuldu’ deyip 25 bin liramı aldılar. Bunlara bir dur denmeli. Sizlerden davacıyım. (Hürriyet)