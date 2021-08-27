Kolay Kampüs, Da Vinci Kids ile çocukları eğitime yeniden adapte edecek

Yeni eğitim yılı kısa bir süre sonra başlıyor… Çocukların uzun bir aradan sonra “adaptasyon” sorunu yaşamamaları için yeni nesil eğitim platformu olan Kolay Kampüs ve Da Vinci Kids iş birliği çok yönlü çalışıyor…

Pandemi şartları nedeniyle uzunca bir süredir okullarından ayrı kalan çocuklar kısa bir süre sonra arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmaya hazırlanırken, Da Vinci Kids ve Kolay Kampüs ( www.kolaykampus.com ) çocukların adaptasyon sorununu aşmaları için kolları sıvadı.

Çocukların öğrenme hevesini canlı tutmak için orijinal yapımları ile eğitim e dinamik bir katkı sağlayan Da Vinci Kids ve yeni nesil dijital eğitim platformu Kolay Kampüs ( www.kolaykampus.com ) işbirliği “kolay ve eğlenceli öğrenme” mottosu ile çocukların okula uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı hedeflerken, yeni eğitim döneminde çocuklar için öğretimi tamamlayıcı unsur olma özelliğini de birlikte sürdürecekler.

Deneyim ve içerik olgusu eğitimde artık zorunlu

Da Vinci Kids’in de katkılarıyla çok zengin bir içeriğe kavuşan www.kolaykampus.com web sitesini takip eden okullu çocuklar, eğlenceli bilgi dünyasının kapılarını yeniden aralayacaklar. Eğitim 5.0’ın konuşulmaya başlandığı bu günlerde, içerik ve deneyim olgusunun eğitim sistemine entegrasyonunun zorunluluk haline gelmesiyle birlikte Da Vinci Kids ve Kolay Kampüs ( www.kolaykampus.com ) tarafından sunulan bütüncül sistem de bu yaklaşıma doğrudan katkı sağlayacak.

Öğrenme deneyimlerine tamamlayıcı eğitim ile destek sunan Da Vinci Kids ve Kolay Kampüs’te matematik, fen, fizik, kimya, biyoloji , hayat bilgisi, dijital farkındalık, bilim ve teknoloji, mühendislik ve sanat programlarından oluşan binlerce içerik bu temel düşünce doğrultusunda çocukların yararına sunulacak. Bunun yanında, Da Vinci orijinal yapımları ile çocukların STEAM konularına ilgilerini arttırmak yine bu işbirliğinin ana hedeflerden biri olacak.

Okul ve evde sürekli eğitim

Da Vinci Kids ve Kolay Kampüs ( www.kolaykampus.com ) eğitim uzmanları, çocukların, birçok şeyi diğer çocuklardan öğrendiği gerçeği ile karşı karşıya olduğunun altını çiziyorlar. Evlerin çok rahat bir koza olduğunu ancak bir okul olmadığını dile getiren uzmanlar “Bunlar iki farklı ekosistem. Okul ve evdeki sürekli eğitimin birbirini destekleyerek bir uyum içinde bir arada olmaları gerekiyor. Okulların ve anne babaların hedefi, çocukların etraflarındaki dünyayı ve diğer kültürleri anlamalarını, yenilikçi bir zihin yapısıyla esneklik ve çeşitlilik kazanmalarını sağlamak olmalıdır. Da Vinci, Türkiye’de yüz yüze eğitim yılının başlamasının öncesinde global tecrübesiyle hazırladığı yeni orijinal yapımlarını dijital ortamlara taşıyor. Da Vinci Kids ve www.kolaykampus.com MEB müfredatı ile uyumlu şekilde evde ya da istenilen her yerde sürekli, fark etmeden ve eğlenceli bir öğrenim deneyimi sunuyor” şeklinde görüş bildiriyorlar.

Anne babaların yanında

Eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, araştırma, problem çözme, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma ve girişimcilik konularında çocuklarını yarınlara hazırlamak isteyen ebeveynlerin en büyük endişesi, dijital dünyanın “ne kadar güvenli” olduğu konusu.

Da Vinci Kids ve Kolay Kampüs eğitim uzmanları, anne babaların dijital dünyayı çocuklarının eğitimi için kullanmak istediklerini ancak bunu en güvenilir şekilde nasıl yapacaklarını henüz bilmediklerini ortaya koyuyorlar. Çocuklarının kontrolsüz içeriklere ulaşmasının önüne geçmek isteyen ebeveynler için hazırlanan orijinal yapımlar ve oyunlar; çocukların bilişsel, sosyal ve psikolojik durumuna uygun olması için titizlikle seçilerek, çocukları bu kazanımlarla 21’nci yüzyıla güvenli şekilde hazırlıyor.

www.kolaykampus.com’a ücretsiz üye olarak, Da Vinci Kids uygulamasına Kolay Kampüs’e özel indirimlerle hemen ulaşabilirsiniz.