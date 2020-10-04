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Koku üzerine polisin girdiği evde ölü bulundu

DHA |  04 Ekim 2020 Pazar - 23:13 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 23:13

Aksaray'da Ergün Sürücü (53) evinden gelen koku üzerine komşuların ihbarıyla gelen polis ekiplerince ölü bulundu. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Sürücü'nün ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.


Olay, akşam saatlerinde Coğlakı Mahallesi 1221 Sokak'ta 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Komşuları, evde yalnız yaşayan Ergün Sürücü'nün evinden kötü koku gelmesi üzerine durumdan şüphelenip, kapı zilini çaldı. Komşular, kapıyı açan olmayınca da polis haber verdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Sürücü'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Vücudunda darp ve yara izi olmayan Sürücünün ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
 

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