Kodlamayla ders çalışmayı eğlenceli hale getirdiler

Sincan İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin geliştirdiği KODİNO, kodlama ve müzikle ders çalışmayı eğlenceli hale getiriyor, kod yazmaya küçük yaşlarda ilk adımların atılmasını sağlıyor.

Sincan İlkokulu öğrencisi 8 yaşındaki Erdem Efe Köfün, sınıf öğretmenleri Mutlu Gülderen ve Fatma Kocabay ile "eğlenerek öğrenmeyi" amaçlayan KODİNO isimli projesini, Anadolu Ajansı'nın paydaşları arasında yer aldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te sergileyip ziyaretçilere anlattı.

Proje, eğitim de öğrencileri hareketli kılmayı amaçlıyor. Etkileşimli ders içeriklerini eğlenceye çeviren KODİNO ile öğrencilerin içerik hazırlama hevesi artırılırken, kod yazmaya küçük yaşlarda ilk adımların atılması hedefleniyor.

8 yaşındaki Erdem Efe, AA muhabirine projesini anlatırken, "Biz bir ilkokuluz, ellerimiz küçük ama gayretimiz büyük." ifadelerini kullandı.

Projesini hazırlarken kodlama ve ayak piyanosundan yararlandığını ifade eden Erdem Efe, "KODİNO 8 tuştan oluşuyor. Her tuşun arkasında bir sensör var. 155 santimetre uzunluğunda 55 santimetre eninde bir piyano. Bunu sadece müzik için yapmadık. Bütün derslerle ilgili oyunumuz var." dedi.

Günümüzde ayak piyanosu çok yaygınlaştığı için bunu eğitim amaçlı kullandıklarını belirten Erdem Efe, "Amacımız, öğrencilerin sıkılmadan ders çalışması." dedi.

"Küçük ellerden büyük işler çıktığını düşünüyoruz"

Sınıf Öğretmeni Mutlu Gülderen de Ankara 'yı bir ilkokul olarak temsilen festivale katıldıklarını söyledi.

Projede müziğin ruhunu, ritmini ve sevgisini çocukların dikkatlerini çekmek için kullandıklarını aktaran Gülderen, şöyle konuştu:

"Ders için hazırladığımız diğer kodlama etkinlikleriyle çocuklara daha eğlenceli, keyifli dersler sağlamaya çalışıyoruz. Bir ilkokuluz, küçük öğrencilerle çalıştık. Küçük ellerden büyük işler çıktığını düşünüyoruz. 100'e yakın öğrenci üzerinde bunu deneme imkanımız oldu. 40'a yakın öğretmenle de çalışma imkanımız oldu. Hepsi başarılı buldular. TEKNOFEST de bizi takdir ederek buraya getirmiş oldu. Finalde de iyi bir başarı elde edeceğimizi düşünüyorum."

"Zamane çocuklarını" geçmişin eğitim yöntemleriyle eğitmenin mümkün olmadığını vurgulayan Gülderen, şunları kaydetti:

"Çok farklı beklentiler ve hareketlilikler içindeler. Çocuğa 'şu kitabı oku özetini çıkar' veya 'filanca sayfayı oku, soruları cevapla' dediğimiz zaman çok ciddi verimler alamıyoruz ama 'çift sayılarla ilgili bir kod yaz, gel' dediğimizde yaparak, yaşayarak öğreniyorlar. Hem kod yazmayı hem kod yazmada problem çözmeyi öğreniyor, çevresinden destek alıyor, iş birlikçi çalışmayı öğreniyor. Tüm bunları yaparken konuyu öğrenmiş oluyor. Bunu arkadaşlarına sunmakla da özgüven gelişimi, kendini ifade edebilme becerisi geliştirmiş oluyor. Sonuçta bir ürün ortaya koymanın mutluluğunu yaşıyor.

KODİNO ile çocuklar yaptıkları etkinliklerin sadece ekranda görünmesini artık yeterli bulmuyorlar. Biraz daha robotik boyutta, hareket boyutunda, görsel şekilde etkinlik istiyorlar. KODİNO; ışıklar, seslerle bunu uygulayabilen bir araç haline geldi. Belki ileride her sınıfta olabilir. Ayakla ya da elle yönetebiliyor KODİNO kodlarımızı. Bu sayede çocuklar hareketli oldukları için derste daha aktif, hevesli ve hazır bulunmuş oluyorlar, keyifli anlar yaşıyorlar."