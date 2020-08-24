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Kodlama yöntemiyle askeri okullara sızan 35 FETÖ zanlısı tutuklandı

AA |  24 Ağustos 2020 Pazartesi - 13:41 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 13:41

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün askeri okullara kodlama yöntemiyle sızmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.


FETÖ'nün askeri okullara aday numarası üzerinden kodlama  yöntemiyle sızdırdığı, örgütün mahrem sorumlularıyla ankesör kaydı da bulunan 62  şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığın Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca,  silahlı terör örgütü FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma  kapsamında, elde edilen deliller doğrultusunda 2013 yılında Deniz Kuvvetleri  Komutanlığınca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu  Öğrenci Alım Mülakat sınavlarında örgütün mahrem üyeleri tarafından aday  numaraları kodlananların örgüt tarafından TSK'ye yerleştirilmesine yönelik yeni  isimlere ulaşıldı.
 
  
 Soruşturmada, bu şekilde kodlanan ve mülakat sınavına giren adaylara  komisyon üyelerince yüksek notlar verilerek askeri okullara kayıt yaptırmaları  sağlanan ve örgütün mahrem sorumluları ile ankesör kaydı da bulunan 62 şüpheli  hakkında gözaltı kararı verildi.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 16 kentte eş  zamanlı düzenlenen operasyonda, 54 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Diğer  8 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
 
 Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden  35'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer 19 şüpheli ise  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 19 şüpheliden 15'nin  etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle irtibatlı şahıslar hakkında  bilgi verdiği öğrenildi.
 

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