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Kod Adı: Angel Fragmanı

17 Eylül 2020 Perşembe - 17:10 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 17:10

Başrollerinde Gerard Butler, Morgan Freeman ve Lance Reddick'in olduğu "Kod Adı: Angel" filmi TV'de ilk kez çarşamba akşamı saat 20.00'da Kanal D'de!


 Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI’dan kaçmak zorunda kalır.

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Kod Adı: Angel Gerard Butler Kanal D
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