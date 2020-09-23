Başrollerinde Gerard Butler, Morgan Freeman ve Lance Reddick'in olduğu "Kod Adı: Angel" filmi Kanal D'de ekranlara geliyor. Peki, Kod Adı: Angel filmi konusu ne? Kod Adı Angel filmi oyuncuları kim? İşte Kod Adı Angel filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Yönetmenliğini Ric Roman Waugh'ın yaptığı Kod Adı Angel filminin, başrollerinde Gerard Butler, Morgan Freeman ve Lance Reddick yer alıyor. Peki, Kod Adı Angel filmi konusu ne? Kod Adı Angel filmi oyuncuları kim? İşte Kod Adı Angel filmi oyuncu kadrosu!

KOD ADI: ANGEL FİLMİ KONUSU

Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning’in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI ’dan kaçmak zorunda kalır.

KOD ADI: ANGEL FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Ekim 2016'da resmi olarak duyuruldu ve Roman Waugh, Temmuz 2017'de işe alındı. Oyuncu kadrosunun yeni üyeleri 2018'in başlarında eklendi ve aynı yılın Şubat ayında Bulgaristan ve Birleşik Krallık 'ta çekimler başladı.

Film, 23 Ağustos 2019'da Lionsgate tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi . Eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı ve dünya çapında 146 milyon dolar hasılat elde etti.

KOD ADI: ANGEL FİLMİ OYUNCU KADROSU

Gerard Butler - Mike Banning

Frederick Schmidt - Travis Cole

Danny Huston - Wade Jennings

Rocci Williams - Bruno

Piper Perabo - Leah Banning

Harry Ditson - Nörolog

Morgan Freeman

Linda John-Pierre

Lance Reddick

Jasmine Hyde