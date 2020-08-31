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Kocasıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kadına cadde ortasında saldırdı!

İHA |  31 Ağustos 2020 Pazartesi - 16:16 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 16:16

Karabük’te iddiaya göre, kocası ile ilişkisi olduğu kişiyi karşısında gören kadın yanındaki bir başka kadınla birlikte bir anda saldırmaya başladı. Cadde ortasında saç saça birbirine giren kadınları ayırmak erkeklere düştü.


Olay, Yenişehir Mahallesi Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kocası ile ilişkisi olduğu kadını karşısında gören kadın yanındaki bir başka kadınla birlikte bir anda saldırmaya başladı.
 
Kadını yere yatırıp tokat ve tekmeler ile saçlarını çeken kadınları ise çevredeki erkekler ayırdı. Kadının, “3 tane çocuk var. Alacan mı kocamı bir daha. 3 tane çocuk senin yüzünden kepaze oldu” diye bağırması ise dikkat çekti. 
 
3 Nisan Karakolunun yanında gerçekleşen olay sonrası ise polis ekipleri kadınları ifadeleri alınmak üzere karakola getirdi. 
 
 

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