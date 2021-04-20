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Kocasına estetik masraflarını ödetip evi terketti
Esra Erol'da inanılmaz ve bir o kadar da akıllara durgunluk veren olay yaşandı. Samsun'da çiftçilik yapan 39 yaşında 3 çocuk babası Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırdı. 'Onu baştan yaptım' diyen eş, "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Evden kaçan Meral Okur'un kuzeni canlı yayına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.