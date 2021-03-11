Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alıyor!

Kocaeli Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor. Kocaeli Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. İlana göre, Kocaeli Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere hemşire, laborant, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri, sağlık personeli, uçak kontrol ve bakım makinisti alınacak. Peki, Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ve ilanın detayları!

Kocaeli Üniversitesi duyurdu. Personel alımı ilanı yayınlandı. Kocaeli Üniversitesi'ne hemşire, laborant, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri, sağlık personeli, uçak kontrol ve bakım makinisti alınacak. Peki, Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kocaeli Üniversitesi personel alımı başvuru şartları ve ilanın detayları!

Kocaeli Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adayların, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren (8 Mart) 15 gün içinde

basvuru.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar sadece tek bir unvan için kadro no belirterek başvuru yapacaklar. Birden fazla kadro nolu unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacak. Adaylar Personel Başvuru Sisteminden Başvuru numaraları ile tamamladıkları başvurularının durumunu takip edebilecek.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'ınci maddesindeki aşağıda belirtilen Genel Şartlar aranır.

1- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2- Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

3- Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5- 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak.

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Online Başvuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler

1- 1 adet fotoğraf

2- Başvuru formu

3- 2020 KPSS sonuç belgesi fotokopisi.

4- Nüfus cüzdan fotokopisi.

5- Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya E-devletten alınan barkodlu mezuniyet belgesi

6- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

7- Adli sicl kaydı örneği

8- Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti için lisans mezuniyet puanı belirtir belge

9- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Değerlendirmeler (Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti hariç) KPSS puan sıralamasıyla yapılacak olup, KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak. Asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yapılacak. Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php adresinden ilan edilecek. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar için tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacak.