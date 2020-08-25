25 Ağustos 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.108 0.00 EURO 8,7260 0.33
USD 7,3830 0.07 ALTIN 456,620 -0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kocaeli TEM Otoyolu’nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü 4 yaralı

DHA |  25 Ağustos 2020 Salı - 7:07 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 7:09

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin ise yapılan inceleme sonrası belirlendi.


Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
 
 
Kaza saat 01.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gebze Muallimköy Kavşağı’nda meydana geldi. İstanbul istikametinde ilerleyen 34 BP 748 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen YD68 OPU yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, 34 BP 748 plakalı otomobil içerisinde bulunan isimleri öğrenilemeyen 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
 
 
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

kocaeli gebze kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.