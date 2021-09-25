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Kocaeli'nde dehşet! Komşular sese koştu, 3 yıllık eşini öldürdü

Ergün AYAZ/ DERİNCE (Kocaeli), (DHA) |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 17:53 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 17:53

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Mehmet S. (28), tartıştığı eşi Hatice S.'yi (23) başına sert cisimle vurarak, öldürdü. Mehmet S., eve gelen ekipler tarafından gözaltına alınırken, Hatice S.'nin vücudunda darp izleri de tespit edildi.


Olay, gece saatlerinde, Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'taki evde meydana geldi. 3 yıl önce evlenen ve 9 aylık bebekleri olan Mehmet ile Hatice S. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Mehmet S., iddiaya göre, eşinin başına sert cisimle vurdu. Evden gelen sesler üzerine komşuların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatarken buldukları Hatice S.'n,n yaşamını yitirdiğini belirledi. Hatice S.'nin cansız bedeni, otopsi için Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan ilk inceleme göre, Hatice S.'nin vücudunda darp izleri de tespit edildi. 
 
Gözaltına alınan Mehmet S., emniyetteki ifadesinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 
 
Hatice S.'nin cenazesinin, yarın İstanbul Esenyurtta toprağa verileceği öğrenildi. 

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Kocaeli Derince sert cisim
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