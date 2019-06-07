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Kocaeli'deki yangın sonrası 4 kişi gözaltında!

AA |  07 Haziran 2019 Cuma - 15:46 | Son Güncelleme : 07 06 2019 - 15:47

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan yangınla ilgili aralarında fabrika ortaklarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.


Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönu? Caddesi'nde faaliyet gösteren, çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda çıkan, 4 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 
Soruşturma kapsamında Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralarında fabrika ortaklarıyla işletmede çalıştırılmak üzere yabancı uyruklu kişileri getiren kişinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
 
Şüpheliler, gerekli işlemler için emniyette götürüldü.
 
Öte yandan Kocaeli itfaiyesi 4 araçla fabrikadaki soğutma çalışmasını sürdürüyor.
 
Olay
 
Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün çevresinde de fabrikalar bulunan büyük bir alana kurulu 4 katlı tekstil fabrikası ve lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.
 
Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin, 30'a yakın araçla 5 bölgeden yürüttüğü yaklaşık 4,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.
 
Daha sonra binaya giren itfaiye ekipleri üçüncü katta 4 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Yangında yaralanan 5 kişi ise çevre hastanelere kaldırılmıştı.

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