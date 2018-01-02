Kocaeli'de yoğunluk nedeniyle mesai saatleri değişti

Karabük Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre vatandaşların yeni T.C. Kimlik Kartlarını zamanında alabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerinin mesai saatleri yeniden düzenlendiğini bildirildi. Yapılan düzenlemeye göre İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ve bağlı İlçe Nüfus Müdürlüklerinin çalışma saatleri, hafta içi saat 08:30-12:30-13:30-18:30’ a kadar, hafta sonu cumartesi günleri ise saat 09:00-16:00 arasında hizmet verecek şekilde değiştirildi.

Kartları için başvurular yoğun şekilde sürüyor. Açıklamada ise "2/1/2017 tarihinden itibaren başlanılmış olup; İlimiz Nüfus Müdürlüklerine de T.C Kimlik Kartlarının değişimi için yoğun bir başvuru bulunmaktadır. Bu doğrultuda özverili ve titiz bir çalışma devam etmektedir" denildi.