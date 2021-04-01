Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Dikili mevkii açıklarında üzerinde 3 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi, bugün sabah saatlerinde dalgalı denizde su almaya başladı. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri, bölgeye sevk edildi. Fırtınanın etkisiyle batan teknedeki 3 balıkçı ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Karaya çıkarılan balıkçılar, tedavileri için ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Kocaeli'de tekne battı! 3 kişi kurtarıldı
DHA | 01 Nisan 2021 Perşembe - 11:25 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 11:25