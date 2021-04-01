01 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.412 1.49 EURO 9,6270 -0.43
USD 8,1590 -0.98 ALTIN 450,310 -0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kocaeli'de tekne battı! 3 kişi kurtarıldı

DHA |  01 Nisan 2021 Perşembe - 11:25 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 11:25

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında yardım çağrısında bulunduktan sonra batan balıkçı teknesindeki 3 kişi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Dikili mevkii açıklarında üzerinde 3 kişinin bulunduğu bir balıkçı teknesi, bugün sabah saatlerinde dalgalı denizde su almaya başladı. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri, bölgeye sevk edildi. Fırtınanın etkisiyle batan teknedeki 3 balıkçı ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Karaya çıkarılan balıkçılar, tedavileri için ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
 
 

ETİKETLER

kocaeli tekne kandıra
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.