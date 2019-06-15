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Kocaeli'de sel can aldı

AA/DHA |  15 Haziran 2019 Cumartesi - 17:26 | Son Güncelleme : 15 06 2019 - 17:26

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ye iş yerlerini su bastı. Sağanak nedeniyle bir marketin deposundan yaralı olarak kurtarılan 36 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı mahallelerde yollar sular altında kaldı.Sağanak nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte ilerlemekte güçlük çekti.Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Kazım Karabekir mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.
 
KURTARILAN 2 KADINDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Sel felaketinde Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak üzerindeki bir marketin bodrum katındaki depoyu su bastı. Çalışanlar yemek yediği sırada aniden bastıran sel nedeniyle 2 çalışan su dolu depoda mahsur kaldı. Mahsur kalan çalışanlardan Birsen Akbay kendi çabasıyla bodrumdan çıktı.
 
 
Birsen Akbay hastaneye kaldırılırken, suyun içerisinde mahsur kalan Elif Urhal ise itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif Urhal burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

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