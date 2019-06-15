Kocaeli'de sel can aldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ye iş yerlerini su bastı. Sağanak nedeniyle bir marketin deposundan yaralı olarak kurtarılan 36 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

