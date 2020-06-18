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Kocaeli'de sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

AA |  18 Haziran 2020 Perşembe - 13:14 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 13:14

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sağanak, bazı ev ve iş yerlerini su basmasına, bir ağacın da devrilmesine neden oldu.


Öğle saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezi ile bazı  mahallelerde yollar su altında kaldı.
 
Sürücüler D-100 kara yolu ve bazı caddelerde zaman zaman trafikte  ilerlemekte güçlük çekti.
 
Sanayi, Kadıköy, Erenler, Kozluk ve Cedit mahallelerindeki bazı ev ve  iş yerlerini de su bastı.
 
Gazanfer Bilge Bulvarı santral rampasında bir ağaç devrildi.  Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı  yoldan kaldırdı.
 
Bölgede, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçakların altına  sığınarak korunmaya çalıştı. İtfaiye ile Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi  ekipleri, bölgede su tahliye çalışmaları başlattı.
 

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