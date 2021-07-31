31 Temmuz 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 0.09 EURO 10,0550 -0.13
USD 8,4440 -0.13 ALTIN 491,350 -1.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kocaeli'de ormanlarda yangına karşı denetim

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) |  31 Temmuz 2021 Cumartesi - 14:19 | Son Güncelleme : 31 07 2021 - 14:19

Kocaeli Valiliği tarafından girilmesi yasaklanan ormanlık alanlarda denetim yaptı. Ekipler, ormana girmek isteyenlere izin vermedi.


Kocaeli Valiliği tarafından alınan kararla, hava sıcaklığının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ateş yakılması, ormanlık alanlara girilmesi, havai fişek atılması ikinci bir emre kadar yasaklandı. Kent genelinde bulunan ormanlarda polis ve jandarma ekipleri denetim yaptı. Polis ekipleri, bazı noktalarda yolu keserek ormanlara girişe izin vermedi. Ekiplerin ormanlık alanlardaki denetimleri sürüyor.
 
c6e57ad7a3a738910567551e345d98ef.jpg (600×450)
 
e4164a5abc031d75354869929f2e479e.jpg (600×338)
 
ec5509ea2b6e7ea1a09ed92ba977ecce.jpg (600×800)

ETİKETLER

Kocaeli orman denetim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.