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Kocaeli'de korkunç olay! Eşi evde yokken...

DHA |  17 Aralık 2020 Perşembe - 0:09 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 0:09

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, İsmail E. (50) evde kendini iple tavana asarak intihar etti.


Olay akşam saatlerinde, Çayırova İnönü Mahallesi 5216 Sokakta meydana geldi. Memur olan İsmail E. evde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana astı. Eve gelen eşi, İsmail E.yi tavana asılı halde görünce şoke oldu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi İsmail E.nin öldüğünü belirledi. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından İsmail E.nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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Kocaeli Çayırova İsmail intihar
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