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Konteynerde dikey tarımla bitki verimi 10'a katlandı

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 18:06 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 18:09

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ) dikey tarım yöntemiyle toprak ve gün ışığına ihtiyaç duyulmadan 20 çeşit bitkinin bir arada yetişmesi sağlanarak birim alanda 10 kat daha fazla verim elde edildi.


Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında akıllı tarım uygulamalarına  yönelik GTÜ kampüsünde kurulan LED Destekli Dikey Tarım Laboratuvarı'nda  (LAVFARM) 20 farklı türde bitki, herhangi bir pestisit (zararlı organizmalara  yönelik maddelerden oluşan karışım) ve herbisit (yabani ot ilacı) kullanılmadan  üretildi.
 
Proje kapsamında, taban alanı 20 metrekare olan 2 konteynerde üçer  katlı dikey üretim alanı oluşturularak, bitki yetiştirme alanı 120 metrekareye  çıkarıldı.
 
Toprak ve gün ışığına ihtiyaç duymadan su ve LED ışığı kullanılarak  yapılan deneme üretimleri sonucunda bitkilerin hasada gelme süreleri kısalırken,  daha yüksek verim elde edildi.
 
"Bitkileri tamamen sevdikleri bir ortamda yetiştiriyoruz"
GTÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bitki Biyoteknolojisi Grubu  Sorumlusu Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, AA muhabirine, üniversite-sanayi iş  birliği çerçevesinde 20 metrekarelik bir konteyner içinde LED ışıklar kullanarak  dikey tarım prototipi oluşturduklarını söyledi.
 
LAVFARM adını verdikleri LED Destekli Dikey Tarım Laboratuvarı'nda 20  farklı bitkiyi hidroponik (toprak kullanmadan su içinde mineral besin çözümleri  kullanarak bitki yetiştirme yöntemi) ortamda yetiştirdiklerini anlatan Çiftçi,  toprak yerine su ve bitkilere destek sağlamak için kaya yünü kullandıklarını dile  getirdi.
 
Çiftçi, suyun içine belli miktarda bitki besin solüsyonu eklediklerini  belirterek şöyle devam etti:
"Hidroponik ortamda herhangi bir yabani ot olmadığı için herbisit,  böcek olmadığı için insektisit kullanmıyoruz. Dolayısıyla bitkileri tamamen  sevdikleri bir ortamda yetiştiriyoruz. Aydınlatmada floresan yerine LED ışık  kullanıyoruz. LED ışık floresan ışığına göre hem enerji tasarrufu sağlıyor hem  daha uzun ömürlü. Burada 12 veya 16 saat ışık altında bitkilerimiz. Bitkilerin  fotosentez için en çok kullandıkları kırmızı ve mavi ışıkları LED ile sağlayarak  üretim yapıyoruz. Buranın en önemli farklılığı, tamamen kapalı bir ortamda,  bitkilerin sevdiği kırmızı ve mavi ışık kullanılarak, hidroponik sistemde,  dışarıdan herhangi bir ilaçlama yapılmadan bitkilerin yetiştirilmesi. Biz aslında  bu kadar farklı bitkinin bir arada büyümesini optimize eden ilk kuruluşuz."
 
"Tıbbi ve aromatik bitkileri daha çok tercih ediyoruz"
Bitkilerin sevdikleri bir ortamda bulunmasının dikey tarımın en önemli  avantajı olduğunu bildiren Çiftçi, şunları kaydetti:
"Yani dışarıda kar yağdı, don oldu, birden bire hava soğudu veya  ısındı gibi çevresel değişkenlere maruz kalmadıkları için daha kısa sürede  yetişiyorlar. Bu sürenin kısalması kaliteyi de etkiliyor. Özellikle tıbbi  aromatik bitkilerde etken maddeyi artırıcı birtakım manipülasyonlar da  yapabiliyoruz. Dikey üretim yaptığımız ve herhangi bir strese maruz kalmadıkları  için bitkilerimiz daha hızlı yetişiyor. 10 kat daha fazla üretim elde ediyoruz.  20 metrekarelik bir konteynerdeyiz ama 200 metrekarelik bir üretimimiz var."
 
Çiftçi, süs ve tıbbi aromatik bitkilerinden oluşan 20 çeşit için  sistemi optimize ettiklerini, farklı reyhan çeşitleri ile biberiye, ekinezya,  İngiliz çimi, fesleğen, roka, sarı gül, biber ve domates üzerinde çalıştıklarını  anlattı.
 
Yeşil yapraklı olan her şeyi çalışabileceklerini söyleyen Çiftçi,  "Besin solüsyonlarını ve ışığı manipüle ederek ilaçta kullanılan etken maddeyi  artırabildiğimiz için tıbbi ve aromatik bitkileri daha çok tercih ediyoruz."  dedi.
 
Çiftçi, şu an nihai hedeflerine ulaştıklarını belirterek, "Bu üretimi  daha büyük bir alana taşımak, en az bir dönümlük bir alanda yapmak istiyoruz.  Bunun için de sanayicilerle iş birliği oluşturmak için görüşmeler yapıyoruz."  ifadelerini kullandı.
 
"Hangar, metro istasyonu gibi yerlerde de yapılabilir"
Prof. Dr. Çiftçi, toprağın tarıma elverişli olmadığı ve özellikle  İstanbul gibi metropollere yakın olan yerlerde dikey tarımın gittikçe önemli hale  geleceğini vurgulayarak şöyle dedi:
"İstanbul gibi metropol olan şehirlere yakın olmamız önemli.   İstanbul'da üretim yapacak tarım arazisi yok denecek kadar az. Bu nedenle  İstanbul gibi metropollere yakın yerlerde dikey tarımla üretim yapıp, İstanbul'a  ürünleri hızlıca nakledebiliriz. Hem ürün tazeliğinin korunması hem de lojistiğin  azalması bakımından da çok avantajlı. Dünyadaki diğer örnekleri de öyle.  Londra'da ve New York'a yakın yerlerde var. Sadece konteyner olarak düşünmemek  lazım. Hangar, metro istasyonu gibi yerlerde de veya gökdelenlerin otoparklarının  bir köşesinde de yapılabilir. Yani kapalı olan her yeri bitki üretiminde  kullanabiliriz."
 

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