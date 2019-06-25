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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

AA |  25 Haziran 2019 Salı - 9:59 | Son Güncelleme : 25 06 2019 - 10:06

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince,  terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik İzmit, Darıca,  Derince ve Dilovası ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
 
 
 
Operasyonda, silahlı terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda  faaliyette bulundukları tespit edilen H.D, C.U,  M.D,  M.H.Ş, E.T, S.G. ve B.Ş.  gözaltına alındı.
 
 
 Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, ikametlerinde yapılan  aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirildi.
 

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