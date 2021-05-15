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Kocaeli'de ailesini rehin alan kişi, babasını öldürdü

AA / Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) |  15 Mayıs 2021 Cumartesi - 18:53 | Son Güncelleme : 15 05 2021 - 19:12

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cinnet geçiren Edip Bayram (28) pompalı tüfekle babasını, annesini ve iki kuzenini vurdu. Baba Ali Bayram evin önünde yaşamını yitirirken, anne ile 2 kuzeni yaralandı. Edip Bayram'ın olay yerine gelen jandarma ekiplerine de ateş açması sonucu 1 astsubay ile 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralanan 2 kuzen ile 3 jandarma hastaneye kaldırılırken, Edip Bayram kendisini eve kapattı. Bu sırada yaralanan anne de evde mahsur kaldı. Jandarma ekipleri evin çevresini sarıp operasyonu sürdürürken, Edip Bayram ise ateş açmaya devam etti.


Bayraktar Mahallesi'nde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B.  (28), ailesini rehin aldı.
 
Silahla ateş açan E.B, babası Ali B'yi öldürdü, annesi Seher B,  amcaoğulları Hüseyin ve Cafer B. ile kendisini ikna etmeye çalışan 3 jandarmayı  yaraladı.
 
Çevrede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin şüpheliyi ikna  etme çalışmaları sürüyor.
 

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Kocaeli İzmit rehin
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