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Kocaeli'de 4 eski polise FETÖ'den gözaltı

Selda Hatun TAN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA) |  29 Temmuz 2021 Perşembe - 16:23 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 16:23

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, yurt dışına kaçmak isteyen, polislikten ihraç edilmiş 4 kişi, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, meslekten ihraç edilmiş emniyet mensuplarının illegal yollardan yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı bilgisine ulaştı.
 
Şüphelileri takibe alan ekipler, dün gece Gebze’den yurt dışına gitmek üzere otomobille yola çıkan 4 kişiyi Balçık Mahallesi'nde düzenlediği operasyonla yakaladı. Ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sırt çantalarında; yurt dışına çıkarken ihtiyaçlarını karşılayacak eşyalar, gıda ürünleri ve lazımlık olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.
 

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Kocaeli FETÖ gözaltı
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