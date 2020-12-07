Koca şiddetiyle gündeme gelen Rus kadın, evinde ölü bulundu!

Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde Vera Chikareva'nın oturduğu evden gelen kötü kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiklerinde oturma odasında Chikareva'yı yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Polis, evde ve bina çevresinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından Chikareva'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi. Kamera kayıtları incelemesinde Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü girdiği evinden bir daha dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi. Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Chikareva'nın kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRMÜŞTÜ