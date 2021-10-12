Koç Burcu Kadını Kiminle Evlenmelidir? Koç Burcu Kadınları Evlilikte Nasıldır?

Her burç kendine has özellikler taşıyan belirli kişiler ile anlaşmaktadır. Özellikle aşk ve evlilik hayatında burçların hangi burçlar ile iyi anlaştığı en sık araştırılan konulardan birisidir. Bu anlamda Astrolojinin ilk burcu koç burcu da belli burçlar iye uyum sağlamaktadır.

Koç Burcu Kadını Kiminle Evlenmelidir?

Koç burcu kadını sahip olduğu özellikler ile belli başlı burçlar ile evlenmelidir. Bunlardan ilki ikizler burcudur. Her iki burçta girişken oldukları için birbirlerini daha iyi anlamaktadır. Duygusal yönlerine göre mantık daha ağır basar ve bu durum karşılıklı olarak yadırganmaz.

İkizler burcu durağanlığı sevmeyen bir burçtur. Bu durum koç burcu kadını için de geçerlidir. İkisi de özgürlüklerine çok düşkün oldukları için birbirlerinin sosyal yaşamlarına müdahale etmezler. İkizler zekası ile koç burcu kadınını etkiler ve kalbini fetheder.

Koç kadınlarının evlenebileceği diğer bir burç ise terazidir. Dengeli ve uyumlu olan teraziler koç burçları ile anlaşabilen burçlar arasında yer almaktadır. Terazinin kibar ve çekici bir havası bulunmaktadır. Bu nedenle koçların aceleci tavırlarını da anlayışla karşılar. Koçlar ise sahiplenici ve koruyucu rolü ile her zaman sahiplenmektedir. Sosyal ve gezmeyi seven teraziler ile yerlerinde duramayan koç kadını iyi bir evlilik yapabilir.

Koç burcu kadını ile yay burçları da evlilikte iyi birer eş olurlar. İlişkinin ciddiye binmesi ile evlilik hazırlığı başladığı zaman bu sorumluluğun daha çok koçlar üstlenmektedir. Dekorasyon konusunda ise her iki burçta rahatlığı tercih etmektedir. Kullanışlı eşyalar onlar için çok önemlidir.

Koç Burcu Kadınları Evlilikte Nasıldır?

Koç burcu evliliklerinde erkekler daha sabittir. Fakat koç burcu kadınları daha sabırlı olmaktadır. Fakat kişiler koç burcu kadınının sabrını hafife almaması gerekir. Ters giden bir şeyler gerçekleştiği zaman tepkisi büyük olabilir. Bu nedenle karşı tarafa hesabı en kısa zamanda sorar. Ayrıca koç burcu kadınları vicdan ve merhameti sayesinde fedakarlıktan kaçınmaz. Bu nedenle evliliğin neşesi koç burcu kadınları denmektedir.

Koç burcu kadınları elde edilmesi ve tutulması zor bir burçtur. Güçlü bir duruşa sahip olan koç kadını aynı zamanda iyi bir gözlemcidir. Onur ve güç aramasına rağmen karşı taraftan uysallık beklemektedir.