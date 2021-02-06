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Kobra Murat gelirini açıkladı! 'Çocuklarımın hepsine ev ve yazlık aldım'
Ufak bir terzi dükkanında sökük dikerek başlayan Murat Divandiler, 'Kobra Murat' oluş hikayesini anlatırken, "Maddi anlamda gelecek garantiniz var mı?" sorusunu da cevapladı.
Eğlenceli kişiliği, farklı tarzıyla dikkat çeken 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler, geçtiğimiz gün Armağan Çağlayan’ın 'Gör Beni' programında çarpıcı açıklamalar yaptı.