KOBİ'lerin dijital dönüşümü için imzalar atıldı

Türkiye-AB İş Diyaloğu Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan ve İTO koordinatörlüğü ile Paris Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen KOBİ'lerin Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesinin önemli bir aşaması olan dijitalkobim.org platformunun stratejik ortağı Türk Telekom oldu.
430 BİN ÜYENİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK
Yapılan açıklamada, dijitalkobim.org web sayfası üzerinden yürütülen proje ile güvenilir ve kapsamlı kurumsal yaklaşımla, İstanbuldaki 430 bin üyenin dijital dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendiği vurgulandı.
PROJE İLE KOBİ'LERİMİZİN İNOVASYON YETENEKLERİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ'lerin dijital dönüşümün kalbinde yer aldıklarını söyledi. Dijitalleşmenin girişimcilerimize heyecan ve cesaret verdiğini belirten Avdagiç, Ekonomimizin ve toplumumuzun yaşam kaynağı olan KOBİ'ler, güçlü siber korumadan online tedarik yönetimi ve müşteri taleplerine online yanıt verilmesini kadar birçok mücadele ile karşı karşıya. Dünya üzerinde ekonomiler, toplumlar, hükümetler dijitalleşiyor. KOBİ'lerimiz verimliliklerini artırmak, yeni iş imkanları oluşturmak için dijitalleşme imkanını kullanıyorlar. Dijital KOBİ'm projemizi dijital ekonomide Türk KOBİ'lerinin rekabet gücünü artırmak için önemli görüyoruz. Proje ile KOBİ'lerimizin dijital potansiyellerini ve inovasyon yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz dedi. Ekonomimizin yeni enerjisi dijital teknolojiler, bu enerji kaynağının hücreleri ise KOBİ'lerdir diyen Avdagiç, Türk Telekom'un İTOnun Dijital KOBİ'm inisiyatifine stratejik ortak olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.
KOBİLERİN DÖNÜŞMESİ ÜLKEMİZİ DÖNÜŞTÜRECEK
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise, Türkiyenin geleceğini inşa etmek ve ülkemizin dijitalleşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiyede KOBİler, ekonomik ve sosyal kalkınmamızın temel taşını oluşturuyor. Biz de ülkemiz için çok büyük bir potansiyel oluşturduğuna inandığımız esnaf ve KOBİlerimize daha verimli çalışmaları ve uluslararası pazarlara açılmaları için oldukça kapsamlı bir teknoloji desteği sağlıyor, dijitalleşme süreçlerinde de kendimizi KOBİlere en yakın çözüm ortağı olarak konumlandırıyoruz. Mobilden sabit internete, bulut hizmetlerinden veri merkezine kadar çeşitli ürün, hizmet ve servislerimizle her zaman işletmelerin yanında yer alıyoruz. Bu hizmetlerimize bir yenisini daha eklemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü, Türkiyenin dijital dönüşümü, KOBİlerin dönüşümünden geçiyor dedi.