KOBİ'lerin dijital dönüşümü için imzalar atıldı

Türkiye-AB İş Diyaloğu Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan ve İTO koordinatörlüğü ile Paris Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen KOBİ'lerin Dijitalleştirilmesi İçin Eşleşme Projesinin önemli bir aşaması olan dijitalkobim.org platformunun stratejik ortağı Türk Telekom oldu.

430 BİN ÜYENİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANACAK

Yapılan açıklamada, dijitalkobim.org web sayfası üzerinden yürütülen proje ile güvenilir ve kapsamlı kurumsal yaklaşımla, İstanbuldaki 430 bin üyenin dijital dönüşüm ihtiyaçlarının karşılanması hedeflendiği vurgulandı.

PROJE İLE KOBİ'LERİMİZİN İNOVASYON YETENEKLERİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ'lerin dijital dönüşümün kalbinde yer aldıklarını söyledi. Dijitalleşmenin girişimcilerimize heyecan ve cesaret verdiğini belirten Avdagiç, Ekonomimizin ve toplumumuzun yaşam kaynağı olan KOBİ'ler, güçlü siber korumadan online tedarik yönetimi ve müşteri taleplerine online yanıt verilmesini kadar birçok mücadele ile karşı karşıya. Dünya üzerinde ekonomiler, toplumlar, hükümetler dijitalleşiyor. KOBİ'lerimiz verimliliklerini artırmak, yeni iş imkanları oluşturmak için dijitalleşme imkanını kullanıyorlar. Dijital KOBİ'm projemizi dijital ekonomide Türk KOBİ'lerinin rekabet gücünü artırmak için önemli görüyoruz. Proje ile KOBİ'lerimizin dijital potansiyellerini ve inovasyon yeteneklerini artırmayı hedefliyoruz dedi. Ekonomimizin yeni enerjisi dijital teknolojiler, bu enerji kaynağının hücreleri ise KOBİ'lerdir diyen Avdagiç, Türk Telekom'un İTOnun Dijital KOBİ'm inisiyatifine stratejik ortak olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını kaydetti.

KOBİLERİN DÖNÜŞMESİ ÜLKEMİZİ DÖNÜŞTÜRECEK